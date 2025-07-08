460 сил и запас хода на 1600 км — КАМАЗ показал новую версию тягача

На выставке «Иннопром» представлен тягач КАМАЗ-54901 с газовым двигателем

На 15-й Международной промышленной выставке «Иннопром» в Екатеринбурге КАМАЗ показал новую модификацию флагманского тягача КАМАЗ-54901.

Надо сказать, модификация это уже серийная: выпуск газомоторной версии КАМАЗ-54901 начался в сентябре 2024 года, за первые три месяца 2025-го собрали 20 машин, а к концу года предприятие планирует произвести 700 единиц такой техники. Модификация соответствует европейским требованиям ДОПОГ (дорожная перевозка опасных грузов), колесная формула тут точно такая же, что и на базовой машине, а вот под кабиной – несколько иной двигатель.

Конечно, в основе это та же рядная «шестерка» Р6, что идет на все машины нового камазовского поколения К5. Мощность силовой установки выставочного образца – 460 л.с.

Но питается она не дизтопливом, а сжиженным природным газом (СПГ), закачанным в два криобака суммарной емкостью 1060 литров. Использование СПГ существенно снижает расходы на топливо, подчеркивают на предприятии. А дополнительный плюс в том, что паспортный запас хода на одной заправке составляет до 1600 км – это позволяет отнести модификацию к числу наиболее эффективных для бизнеса. Достаточно ли, чтобы стать популярнее, чем Sitrak?

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Источник: КАМАЗ, Максим Кадаков