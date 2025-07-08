Наказание за неостановку по требованию ГАИ увеличили в 14 раз

Президент РФ Путин одобрил повышение штрафа за неостановку по требованию ГАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафа за неостановку по требованию сотрудника полиции. Штраф вырос до 7-10 тыс. руб. вместо прежних 500-800 руб.

Также часть 2 статьи 12.25 КоАП РФ дополнилась положением об ответственности за повторное нарушение, за это водителям будет грозить лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Уточняется, что водителя могут наказать, только если будет прямо доказан факт сознательного совершения правонарушения. А в постановлении пленума Верховного суда от 24.03.2005 сказано, что любые неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, должны толковаться в пользу этого лица.

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Источник: Сайт официального опубликования правовых актов