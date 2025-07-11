FORSE Heavy Duty и JIS — для экстремальных условий и современных авто

Курский аккумуляторный завод представил новые батареи Forse – Heavy Duty и JIS

Курский аккумуляторный завод (КАЗ) расширил линейку продукции и запустил две новые серии аккумуляторов под брендом Forse — Heavy Duty и JIS. Обе серии разработаны с учётом современных требований к надёжности, виброустойчивости и потребностям автомобилей с высоким энергопотреблением, что делает их идеальным выбором для коммерческого транспорта, спецтехники и азиатских автомобилей.

Forse Heavy Duty — для тяжелых условий работы

Новая серия Forse Heavy Duty создана для техники, работающей в условиях повышенных вибраций и механических нагрузок. Такие аккумуляторы особенно востребованы в грузовом транспорте, строительной и сельскохозяйственной технике, где стандартные батареи часто выходят из строя раньше времени. Главная особенность Heavy Duty — усиленная конструкция, обеспечивающая долгий срок службы даже при жёсткой эксплуатации. Это стало возможным благодаря технологии фиксации внутренних элементов с помощью специального кислотостойкого полимерного клея, который предотвращает повреждения электродов и межэлементных соединений от постоянной тряски и ударов.

Forse JIS — для японских и китайских автомобилей

С начала текущего года КАЗ начал производство аккумуляторов Forse серии JIS, предназначенных для автомобилей азиатского рынка. Новинка выпускается в популярных типоразмерах D23, D26 и D31, что позволяет легко подобрать замену для большинства японских и китайских моделей. Эти батареи отличаются повышенными пусковыми токами, что особенно важно для современных машин с большим количеством электроники. Для удобства покупателей аккумуляторы имеют двойную маркировку — по японскому стандарту JIS и российскому ГОСТ, что исключает ошибки при выборе.

Устойчивость к глубоким разрядам — ключевое преимущество

Все аккумуляторы Forse емкостью от 50 до 110 Ач, включая новые серии, обладают высокой устойчивостью к глубоким разрядам. Это достигается за счёт специальных добавок, которые помогают батарее быстрее восстанавливаться даже после сильного разряда, но только при условии, если она находилась в таком состоянии не дольше двух суток при температуре выше нуля.

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