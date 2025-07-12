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Спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться

Эксперт Шкурыгин: Во второй половине 2025 года рынок новых авто начнет оживать

Коммерческий директор «Авто.ру» Даниил Шкурыгин прогнозирует, что во второй половине текущего года российский авторынок новых машин начнет восстанавливаться.

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Хотя повторение темпов роста 2024 года маловероятно, но все же ожидается повышение спроса по сравнению с первым полугодием.

По мнению эксперта, годовой объем рынка должен составить от 1,1 до 1,2 млн единиц. Исходя из среднего значения, во второй половине года ежемесячные продажи должны превышать 100 тысяч автомобилей, что почти на 20% больше, чем в среднем за месяц в первом полугодии.

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Шкурыгин полагает, что снижение ставки ЦБ поможет рынку восстановиться, ведь для многих граждан возможность оформления автокредита является решающим фактором. Уменьшение ставок по вкладам также делает хранение денег в банках менее выгодным, что может подтолкнуть людей к покупке дорогостоящих товаров, в том числе машин. Дополнительную помощь оказывает государство, расширяя программу льготного автокредитования для семей с двумя детьми.

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При этом на спрос по-прежнему давят негативные факторы, в первую очередь ограничения на выдачу автокредитов. Банки, желая снизить риски, ужесточают оценку кредитоспособности клиентов. То есть, даже при снижении ставки рефинансирования получить кредит будет непросто, особенно тем, у кого нет стабильного дохода или хорошей кредитной истории.

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Источник: «Известия»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
12.07.2025 
Фото:Depositphotos
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