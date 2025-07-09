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Мишустин рассказал, на чем сосредоточена Россия в отечественном автопроме

Мишустин: В автопроме усилия направляются на локализацию комплектующих

Первостепенными задачами российского автопрома являются локализация комплектующих, а также расширение модельного ряда, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выставки «Иннопром».

Премьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин

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«В автопроме усилия направляются на локализацию комплектующих и расширение модельного ряда», – отметил он.

АВТОВАЗ активно работает над этими задачами. Мишустин упомянул, что на одном из заводов компании начали серийное производство переднеприводного субкомпактного седана Lada Iskra.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
Количество просмотров 11
09.07.2025 
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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