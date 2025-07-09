Мишустин рассказал, на чем сосредоточена Россия в отечественном автопроме
Мишустин: В автопроме усилия направляются на локализацию комплектующих
Первостепенными задачами российского автопрома являются локализация комплектующих, а также расширение модельного ряда, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выставки «Иннопром».
Премьер-министр России Михаил Мишустин
«В автопроме усилия направляются на локализацию комплектующих и расширение модельного ряда», – отметил он.
АВТОВАЗ активно работает над этими задачами. Мишустин упомянул, что на одном из заводов компании начали серийное производство переднеприводного субкомпактного седана Lada Iskra.
Ранее «За рулем» перечислил пять самых доступных полноприводных кроссоверов из Китая.
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Источник: ТАСС
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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09.07.2025
Фото:Донат Сорокин/ТАСС
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