Появилась новая схема обмана с продажей полисов ОСАГО

Мошенники разработали схему хищения денег под видом оформления ОСАГО

Злоумышленники придумали новую схему обмана по продаже полисов ОСАГО, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, в рамках схемы злоумышленники обходят двухфакторную аутентификацию, после чего похищают персональные данные и деньги автомобилистов. Для реализации плана мошенники регистрируют фальшивые домены, которые напоминают сайты популярных страховых компаний, уточнили журналисты.

Генеральный директор Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин пояснил, что мошенники уже давно используют такую схему. Они предлагают оформить ОСАГО в два раза дешевле, рассказал эксперт.

Человек клюет на звучную рекламу и переходит на сайт псевдостраховщика. Там он указывает все необходимые данные, предоставляя личную информацию мошенникам, и даже оплачивает липовые полисы. Реальный полис ОСАГО при этом не оформляется.

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов отмечает, что такие фишинговые сайты оперативно отслеживаются и блокируются. Но некоторые граждане все же вовлекаются в схему, прибавил он.

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Источник: «Известия»