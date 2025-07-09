Высокие налоги и техосмотр раз в полгода — введут или нет?

Кадаков об инициативе РОАД: со старением автопарка нужно бороться другим способом

Российская ассоциация автодилеров (РОАД) готовит новый законопроект, в котором предлагается машины возрастом от 15 лет облагать повышенным транспортным налогом и обязать их владельцев дважды в год проходить техосмотр.

Как ранее сообщал «За рулем», в данный момент документ находится на согласовании у юристов. Законопроект мыслится специалистами РОАД как один из способов обновления автопарка страны. По данным ассоциации, свыше 72% автомобилей на дорогах России перешагнули возраст в 10 лет, а если считать средний возраст, то он для российских авто составляет 16 лет. Так может ли вышеописанная инициатива состояться?

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– Логика понятна: нечего гонять на старых, небезопасных и экологически вредных автомобилях. Нужно покупать новые, безопасные, красивые и удобные автомобили на гарантии. Так будет лучше всем.

Согласен. Лучше быть молодым, красивым и здоровым. А если еще и богатым – совсем хорошо.

Что такое «машина старше пятнадцати»? Это, допустим, Ford Focus II (дорест) выпуска 2005–2008 годов. Такие сейчас продают за 350–500 тысяч рублей. Есть и дешевле – в убитом состоянии. Это Opel Astra H выпуска 2004–2007 годов. Пробеги – под 300 000 км. Цены на не совсем убитые машины – от 300 тысяч рублей.

Не забудем про ВАЗ-2110, который в возрасте 15–20 лет трудно найти с честным пробегом на одометре. Поэтому и цены пляшут: за машину с пробегом 350 000 км могут просить 125 тысяч рублей, а «тачку-огонь» с пробегом 50 000 км (ага, верим) отдадут за 70 тысяч рублей.

Старше 20 лет – это вообще рухлядь в большинстве своем. Не в обиду владельцам. Потому что самый дорогой Ford Focus I – это 500 тысяч рублей, а самый дешевый – 100 тысяч. Самый дорогой Kia Rio первого поколения – это 400 тысяч рублей. Hyundai Accent тех же лет – лишь чуть дороже. Лада Калина в возрасте 20 лет из числа относительно живых начинается со 100 тысяч рублей. Про вазовскую классику лучше не вспоминать.

И вот владельцам этих машин мы говорим: все, теперь повышенный налог на ваши тачки и техосмотр дважды в год. Техосмотр дважды в год – это тысяч пять, поскольку придется позолотить ручку. Плюс повышенный транспортный налог – допустим, еще 5–10 тысяч рублей.

И что? Владелец Калины сразу продаст ее за 150 тысяч – и купит Гранту за миллион? А где деньги, Зин? Если только ввести программу утилизации. Но даже если за сданную в утиль Калину государство из щедрот своих даст 300 тысяч рублей, хватит только на 15-летний Ford Focus II.

В крайнем случае – просто продадут машины. И те еще упадут в цене. Либо будут платить налог, но еще меньше будут тратить на поддержание технического состояния автомобиля.

С таким же успехом можно бороться с жителями дряхлых хрущевок. Вы не хотите переезжать со своих 50 квадратов с проходными комнатами в современный ЖК бизнес-класса? Ну так мы влупим вам тройную квартплату и поднимем втрое тарифы на электричество и воду! Жить надо в хороших условиях!

Я это к тому, что люди и сами рады купить машинку получше – было бы на что. Недавно знакомый, немолодой уже человек, поменял старую «четверку» (продал за 350 тысяч) и купил Гранту за 1,1 млн рублей. Но у него, к счастью, было что добавить. Даже без кредита.

Понятно, что эта инициатива не пройдет. Слишком токсично – а токсичного и нервного и так хватает. Депутаты это завернут – а может еще и на уровне правительства дадут отлуп. И очевидно, что со старением автопарка нужно бороться другим способом.

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Источник: Максим Кадаков