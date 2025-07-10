Не ВАЗ, не Китай: копия добротного седана за 500 тысяч рублей — а минусы будут?

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Эксперт «За рулем» рассказал, что ломается в узбекском седане Ravon Nexia R3

В новой статье эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев подробно описывает, как ведут себя на больших пробегах собранные в Узбекистане легковушки Daewoo, Ravon и Chevrolet.

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Все это – лицензионные копии очень известных, вполне надежных и иногда даже довольно симпатичных автомобилей. При этом – они недороги, что в нынешних реалиях заставляет задуматься: а не взять ли себе такую «рабочую лошадку»? Если вы ищете в этом направлении, то наверняка обратите внимание на Ravon Nexia R3 – такие седаны UzAuto выпускал сравнительно недавно, с 2015 по 2020 год.

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Габаритная длина Ravon Nexia R3 составляет 4330 мм, клиренс – вполне приличные 160 мм, а багажник невелик, но достаточен: 376 л.

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– К Daewoo Nexia машина отношения не имеет, ибо Ravon Nexia R3 – это Chevrolet Aveo первого поколения с измененным «лицом» и иным набором главных агрегатов. Половина машин на вторичке – с пробегом менее 100 тысяч км. Цены: от 400 тысяч до 1,1 млн рублей. Зависят не столько от возраста и пробега, сколько от состояния. Комбинации мотор-коробка идентичны Daewoo Gentra: двигатель B15D2 1.5 (107 л. с.) в паре с автоматом 6 Т30 или механикой D16 (2/3 машин).

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Статистика поломок скудная и разрозненная. Судя по отзывам недовольных владельцев, сломаться может что угодно в любой момент: нестабильно качество многих компонентов. Однако у довольных владельцев ничего не происходило до 130–150 тысяч км, порой даже в подвеске. Как ни странно, нет особых жалоб и на коррозию. А вот на качество сборки есть. Вердикт: архаичная бюджетная машина.

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 4
10.07.2025 
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