Известный японский автомобильный бренд запатентовал товарный знак в РФ

В России прошел регистрацию товарный знак Voxy от Toyota

Автопроизводитель Toyota запатентовал в России новый товарный знак Voxy. Информация об этом содержится в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Права на имя Voxy действуют до ноября 2034 года. Уточняется, что данный товарный знак распространяется на автомобили, автомобили-фургоны, фуры, спортивные транспортные средства, внедорожники, полноприводные автомобили, вездеходы, грузовые автомобили, вагонетки, автобусы, междугородные автобусы, вагоны, электрические транспортные средства, электромобили и др.

Для чего компания запатентовала в России новый товарный знак, неизвестно. У Toyota уже есть модель под названием Voxy, это минивэн на платформе Corolla.

Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

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Источник: ФИПС