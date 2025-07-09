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Известный японский автомобильный бренд запатентовал товарный знак в РФ

В России прошел регистрацию товарный знак Voxy от Toyota

Автопроизводитель Toyota запатентовал в России новый товарный знак Voxy. Информация об этом содержится в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Права на имя Voxy действуют до ноября 2034 года. Уточняется, что данный товарный знак распространяется на автомобили, автомобили-фургоны, фуры, спортивные транспортные средства, внедорожники, полноприводные автомобили, вездеходы, грузовые автомобили, вагонетки, автобусы, междугородные автобусы, вагоны, электрические транспортные средства, электромобили и др.

Для чего компания запатентовала в России новый товарный знак, неизвестно. У Toyota уже есть модель под названием Voxy, это минивэн на платформе Corolla.

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Ранее «За рулем» сообщал, что марка Belgee установила новый недельный рекорд продаж в РФ.

Источник: ФИПС

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Ушакова Ирина
Фото:Unsplash | ФИПС
Количество просмотров 19
09.07.2025 
Фото:Unsplash | ФИПС
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