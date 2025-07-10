Семью из трех человек отправили в колонию за автоподставы

Суд Владивостока признал трех членов семьи виновными в серии фиктивных ДТП

В Приморье завершилось судебное разбирательство по делу семьи из трех человек, которые устраивали фиктивные аварии и получали страховые выплаты.

Первореченский районный суд Владивостока признал виновными Тимофея Заболотного, его супругу Татьяну и их сына Артема в серии преступлений в области автострахования. Установлено, что с декабря 2018 года по январь 2022 года семейная пара и их совершеннолетний сын намеренно создавали аварийные ситуации на дорогах, чтобы получить выплаты, как пострадавшая сторона, сообщила прокуратура Приморья.

Всего суд установил 43 факта мошенничества и 5 покушений на мошенничество. За каждое ДТП преступники получали от страховых компаний выплаты в размере от 35 до 400 тысяч рублей.

В общей сложности им удалось похитить около 8,5 миллионов рублей (попытка получить еще свыше 750 тысяч рублей была пресечена), то есть за каждый год преступной деятельности семейка зарабатывала почти по 3 млн рублей. Суд удовлетворил иски страховых компаний на сумму более 8 млн рублей и конфисковал 8 автомобилей общей стоимостью более 3 млн рублей в доход государства. Отца и сына приговорили к 13 годам заключения, а женщину – к 10 годам заключения в колонии общего режима.

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Источник: Коммерсант