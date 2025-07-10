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В центре Петербурга больше чем на год частично ограничат движение
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В центре Петербурга больше чем на год частично ограничат движение
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В центре Петербурга больше чем на год частично ограничат движение

Набережную канала Грибоедова перекроют до осени 2026 года в Петербурге

С 11 июля дорожное движение из-за различных работ перекроют в центре Петербурга, а также в Московском и Красносельском районах.

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До 14 октября 2026 года ограничат движение транспорта на набережной канала Грибоедова у дома 24: от улицы Ломоносова до Невского проспекта. Там продолжают реконструкцию здания бывших касс продажи билетов под гостиничный комплекс, и для производства работ установлена пешеходная галерея.

В Московском районе поменяется схема движения на двух крупных магистралях. До 28 июля будет ограничен проезд по Витебскому мосту через реку Волковку в составе Витебского проспекта. Там будут ремонтировать дорожное покрытие.

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До 9 августа будет перекрыто движение на участке Московского проспекта от Бассейной улицы до площади Чернышевского: у станции метро «Парк Победы».

А на Петергофском шоссе до 4 августа ограничат движение на перекрестке с улицами Партизана Германа и Доблести. Там должна пройти модернизация светофора.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

Источник: ГАТИ Петербурга

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
10.07.2025 
Фото:Depositphotos
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