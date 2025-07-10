Российские тормоза — где такие будут делать?

В Краснодарском крае появится первое в регионе производство автокомпонентов

В рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге администрация города Армавир и компания «Виафор» подписали протокол о намерениях.

Он предусматривает создание первого в Краснодарском крае производства автокомпонентов. По проекту, на базе промтехнопарка «АЭТЗ» (Армавирского электротехнического завода) должны появиться мощности по выпуску широкой номенклатуры тормозных дисков для отечественной автомобильной промышленности. Проект реализуется в рамках сети индустриальных парков и промтехнопарков, создаваемых в регионе с 2017 года.

План масштабный – его реализация предусматривает несколько этапов. О сроках внедрения пока не говорят, но направления обозначены. Известно также, что на первом этапе «Виафор» инвестирует в проект 300 млн рублей.

Первый этап – старт изготовления вентилируемых и невентилируемых тормозных дисков диаметром до 450 мм с использованием до 90% материалов российского производства.

Второй этап – собственная линия сборки и запуск полного цикла производства тормозных дисков.

Третий этап – создание межрегионального кластера автокомпонентов.