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Российские тормоза — где такие будут делать?

В Краснодарском крае появится первое в регионе производство автокомпонентов

В рамках международной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге администрация города Армавир и компания «Виафор» подписали протокол о намерениях.

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Он предусматривает создание первого в Краснодарском крае производства автокомпонентов. По проекту, на базе промтехнопарка «АЭТЗ» (Армавирского электротехнического завода) должны появиться мощности по выпуску широкой номенклатуры тормозных дисков для отечественной автомобильной промышленности. Проект реализуется в рамках сети индустриальных парков и промтехнопарков, создаваемых в регионе с 2017 года.

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План масштабный – его реализация предусматривает несколько этапов. О сроках внедрения пока не говорят, но направления обозначены. Известно также, что на первом этапе «Виафор» инвестирует в проект 300 млн рублей.

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  • Первый этап – старт изготовления вентилируемых и невентилируемых тормозных дисков диаметром до 450 мм с использованием до 90% материалов российского производства.
  • Второй этап – собственная линия сборки и запуск полного цикла производства тормозных дисков.
  • Третий этап – создание межрегионального кластера автокомпонентов.

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Иннокентий Кишкурно
Фото:freepik / serhii_bobyk
Количество просмотров 14
10.07.2025 
Фото:freepik / serhii_bobyk
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