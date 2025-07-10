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Уникальная 60-летняя Волга с мотором и автоматом от Тоyота появилась в продаже

В РФ выставили на продажу Волгу ГАЗ 21 1965 года с пробегом 1 000 км за ₽6,5 млн

В Подмосковье на продажу выставили культовый советский автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1965 года. Пробег составляет 1 000 км. По словам продавца, нa заводе ГАЗ данный автoмoбиль был полнocтью рaзобpaн и cобpaн занoвo cпeциaлистами.

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На машину был установлен двигатель 2.7-литровый Тойота 3RZ-FЕ, который выпускался с 1994 по 2004 годы в Японии для пикапов и внедорожников.

Это один из самых объемных в линейке 4-цилиндровый силовой агрегат.

Подвеска на этом экземпляре полностью установлена от ГАЗ 3110, также установлена 4-х ступенчатая АКП от Toyota. У автомобиля есть кондиционер, колпаки на колесах стоят оригинальные.

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Уточняется, что кузов без дефектов и повреждений.

Продавец пояснил, что раритет подойдет как для летнего использования, так и для фотосессий, различных проектов и съемок.

Автомобиль состоит на учете в ГИБДД с возможностью переоформления.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года
Волга ГАЗ 21 1965 года

Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 12
10.07.2025 
Фото:Авито
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