Уникальная 60-летняя Волга с мотором и автоматом от Тоyота появилась в продаже

В РФ выставили на продажу Волгу ГАЗ 21 1965 года с пробегом 1 000 км за ₽6,5 млн

В Подмосковье на продажу выставили культовый советский автомобиль ГАЗ-21 «Волга» 1965 года. Пробег составляет 1 000 км. По словам продавца, нa заводе ГАЗ данный автoмoбиль был полнocтью рaзобpaн и cобpaн занoвo cпeциaлистами.

На машину был установлен двигатель 2.7-литровый Тойота 3RZ-FЕ, который выпускался с 1994 по 2004 годы в Японии для пикапов и внедорожников.

Это один из самых объемных в линейке 4-цилиндровый силовой агрегат.

Подвеска на этом экземпляре полностью установлена от ГАЗ 3110, также установлена 4-х ступенчатая АКП от Toyota. У автомобиля есть кондиционер, колпаки на колесах стоят оригинальные.

Уточняется, что кузов без дефектов и повреждений.

Продавец пояснил, что раритет подойдет как для летнего использования, так и для фотосессий, различных проектов и съемок.

Автомобиль состоит на учете в ГИБДД с возможностью переоформления.

Ранее «За рулем» сообщал, что кроссоверы Belgee бьют рекорды продаж в России.

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Источник: «Авито Авто»