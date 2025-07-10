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Лидеры по числу жалоб: какие страховые фирмы подводят клиентов

Центробанк России опубликовал список проблемных страховых компаний по ОСАГО

Банк России составил рейтинг страховых компаний в сфере ОСАГО на 2024 год, основываясь на количестве жалоб, поступивших в адрес регулятора.

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Обоснованной считается жалоба, если в ходе ее рассмотрения ЦБ выявил нарушение прав потребителей, включая неприемлемые практики.

Рейтинг составлен по двум категориям: страховщики с клиентской базой менее и более 2 миллионов человек по договорам ОСАГО.

Также страховые компании ранжируются по количеству жалоб, то есть чем меньше цифра, тем меньше поступивших жалоб.

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Среди крупных страховщиков на первом месте по количеству жалоб находится АО «Согаз», показавший показатель 0,35077 (количество жалоб на 10 тысяч договоров ОСАГО). Полный список выглядит следующим образом:

  • АО «Согаз» (0,35077)
  • «ВСК» (0,32355)
  • «Росгосстрах» (0,25976)
  • «Ренессанс Страхование» (0,18637)
  • «Т-Страхование» (0,18595)
  • «АльфаСтрахование» (0,18389)
  • СК «Согласие» (0,17330)
  • «Югория» (0,14127)
  • «Ингосстрах» (0,09810)
  • «РЕСО-Гарантия» (0,06615)
  • СК «Астро-Волга» (0,02578)

Среди малых страховщиков больше всего жалоб было направлено в адрес СО «Талисман» (более 740 жалоб на 10 тысяч договоров), за ней следуют «Спасские ворота» (чуть более 10 жалоб на 10 тысяч) и СК «БАСК» (2,4).

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Источник: ЦБ РФ

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 10
10.07.2025 
Фото:Depositphotos
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