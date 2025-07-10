Лидеры по числу жалоб: какие страховые фирмы подводят клиентов

Центробанк России опубликовал список проблемных страховых компаний по ОСАГО

Банк России составил рейтинг страховых компаний в сфере ОСАГО на 2024 год, основываясь на количестве жалоб, поступивших в адрес регулятора.

Обоснованной считается жалоба, если в ходе ее рассмотрения ЦБ выявил нарушение прав потребителей, включая неприемлемые практики.

Рейтинг составлен по двум категориям: страховщики с клиентской базой менее и более 2 миллионов человек по договорам ОСАГО.

Также страховые компании ранжируются по количеству жалоб, то есть чем меньше цифра, тем меньше поступивших жалоб.

Среди крупных страховщиков на первом месте по количеству жалоб находится АО «Согаз», показавший показатель 0,35077 (количество жалоб на 10 тысяч договоров ОСАГО). Полный список выглядит следующим образом:

АО «Согаз» (0,35077)

«ВСК» (0,32355)

«Росгосстрах» (0,25976)

«Ренессанс Страхование» (0,18637)

«Т-Страхование» (0,18595)

«АльфаСтрахование» (0,18389)

СК «Согласие» (0,17330)

«Югория» (0,14127)

«Ингосстрах» (0,09810)

«РЕСО-Гарантия» (0,06615)

СК «Астро-Волга» (0,02578)

Среди малых страховщиков больше всего жалоб было направлено в адрес СО «Талисман» (более 740 жалоб на 10 тысяч договоров), за ней следуют «Спасские ворота» (чуть более 10 жалоб на 10 тысяч) и СК «БАСК» (2,4).

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Источник: ЦБ РФ