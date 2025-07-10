В России снизят штрафы для такси за отсутствие полиса ОСГОП

ГД РФ одобрила законопроект о снижении штрафов для такси без ОСГОП

На пленарном заседании 10 июля Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает снижение штрафов для такси, работающих без обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Данный законопроект размещен в базе нижней палаты парламента.

Предлагается установить такие размеры штрафов для легковых такси: от 1 до 5 тысяч рублей для физических лиц, от 20 до 25 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 30 до 40 тысяч рублей для юридических лиц.

В настоящее время, согласно статье 11.31 Кодекса об административных правонарушениях, перевозки пассажиров без договора ОСГОП караются штрафом для должностных лиц в размере от 40 до 50 тысяч рублей и от 500 тысяч до 1 миллиона рублей для юридических лиц.

Авторы законопроекта отмечают, что действующие штрафы являются несоразмерными последствиям правонарушения и изначально были разработаны в основном для крупных компаний в авиа- и железнодорожном транспорте.

Для авиаперевозчиков средняя годовая выручка составляет около 612,2 миллиарда рублей, а для железнодорожников – около 106,7 миллиарда рублей (по данным Международных стандартов финансовой отчетности). В таких масштабах высокие штрафы могут быть оправданы, в то время как для перевозчиков легкового такси, доходы которых могут составлять до 5,5 миллиарда рублей, эти суммы кажутся чрезмерными, как указано в пояснительной записке.

Авторы также подчеркивают, что в работе легкового такси, как и в других видах транспорта, могут возникнуть ситуации с несвоевременным переоформлением ОСГОП. Однако штрафы в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей ощутимы даже для крупного таксопарка и ставят его на грань банкротства.

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Источник: Система обеспечения законодательной деятельности