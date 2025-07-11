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Как жесты байкеров помогают избежать аварий и штрафов на дороге

Эксперты рассказали, почему водителям стоит понимать сигналы мотоциклистов

Дорога представляет собой не только пространство для движения, но и площадку для общения между участниками. Автомобилисты знакомы с такими сигналами, как мигание фарами и аварийкой, но у мотоциклистов есть свои уникальные невербальные сигналы, рассказывают специалисты издания Pravda.Ru.

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Одним из наиболее распространенных жестов у байкеров является постукивание по шлему. Если вы видите мотоциклиста, который касается шлема рукой, это обычно сигнализирует о том, что впереди есть полицейский пост или проверка. Этот жест аналогичен мигу фарами у водителей автомобилей.

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Другим известным жестом является вытянутая нога в сторону, когда байкера пропускают на дороге – это знак благодарности. Поскольку мотоциклисты не могут просто «мигнуть аварийкой», они используют доступные им жесты руками и ногами.

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Эти сигналы имеют большое значение, так как мотоциклисты более уязвимы на дороге и ценят взаимную вежливость. Быстрое предупреждение о возможной опасности или полицейской проверке может помочь избежать штрафов и аварий. Понимание жестов помогает избежать неловких моментов: вы лучше поймете, когда вас благодарят, а когда предупреждают.

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Алексеева Елена
Фото:Unsplash
Количество просмотров 6
11.07.2025 
Фото:Unsplash
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