Как жесты байкеров помогают избежать аварий и штрафов на дороге

Эксперты рассказали, почему водителям стоит понимать сигналы мотоциклистов

Дорога представляет собой не только пространство для движения, но и площадку для общения между участниками. Автомобилисты знакомы с такими сигналами, как мигание фарами и аварийкой, но у мотоциклистов есть свои уникальные невербальные сигналы, рассказывают специалисты издания Pravda.Ru.

Одним из наиболее распространенных жестов у байкеров является постукивание по шлему. Если вы видите мотоциклиста, который касается шлема рукой, это обычно сигнализирует о том, что впереди есть полицейский пост или проверка. Этот жест аналогичен мигу фарами у водителей автомобилей.

Другим известным жестом является вытянутая нога в сторону, когда байкера пропускают на дороге – это знак благодарности. Поскольку мотоциклисты не могут просто «мигнуть аварийкой», они используют доступные им жесты руками и ногами.

Эти сигналы имеют большое значение, так как мотоциклисты более уязвимы на дороге и ценят взаимную вежливость. Быстрое предупреждение о возможной опасности или полицейской проверке может помочь избежать штрафов и аварий. Понимание жестов помогает избежать неловких моментов: вы лучше поймете, когда вас благодарят, а когда предупреждают.