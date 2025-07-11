Новый 7-местный российский кроссовер: когда он выйдет в продажу

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Москвич 8 появится в продаже на следующей неделе

Продажа кроссовера Москвич 8 стартует на следующей неделе. Об этом сообщает Autonews, ссылаясь на собственный источник.

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Подтверждение скорого начала реализации поступило и от пресс-службы «Москвича», однако более точные сроки не были озвучены.

Ранее старт продаж Москвич 8 переносился несколько раз. Сначала представители Московского автомобильного завода (МАЗ) говорили о запуске осенью 2024 года, затем сроки сдвинулись на конец того же года.

Позже в зимние месяцы 2025 года сообщали, что кроссовер появится весной, но эти сведения не подтвердились.

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Москвич 8
Москвич 8

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Серийный вариант семиместного кроссовера Москвич 8 был представлен в апреле прошлого года. Уточнялось, что он представляет собой модификацию китайского JAC X8 Plus с бензиновым мотором и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Ранее «За рулем» сообщал, что просторный седан известной марки с автоматом сейчас доступен за ₽1,3 млн.

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Источник: Autonews

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Ушакова Ирина
Фото:Москвич
Количество просмотров 6
11.07.2025 
Фото:Москвич
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