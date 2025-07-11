Обновленный Haval Big Dog 2026: что ждет покупателей?

Haval показал обновленный Big Dog 2026 года перед запуском 17 июля

Текущее обновление, в основном, коснется изменений в экстерьере и интерьере Haval Big Dog. По словам официального представителя, с момента запуска в 2020 году было продано более 600 000 автомобилей этой модели.

Haval Big Dog

Покупателям будет доступно пять вариантов расцветок кузова: Misty Blue, Moss Rock Green, Meteorite Gray, Moon White и Black. Обновленная передняя часть машины включает в себя новую решетку радиатора и светодиодные фары в винтажном стиле. По заявлениям производителя, яркость ближнего света увеличилась на 20%.

Задняя часть автомобиля сохраняет конструкцию с горизонтальной световой полосой в виде перевернутой буквы L.

Длина, ширина и высота Haval Big Dog 2024 года составляют 4620, 1890 и 1780 мм соответственно, а колесная база – 2738 мм, и в модели 2026 года ожидаются те же размеры.

Haval Big Dog

В интерьере внедорожника новое D-образное рулевое колесо и увеличенный 14,6-дюймовый центральный экран управления с операционной системой Coffee OS 3 от GWM. Также предусмотрены 9-дюймовый W-HUD и обновленная приборная панель.

При необходимости, объем багажника можно увеличить до 1404 литров, сложив задние сиденья.

Пока не раскрыты характеристики двигателей нового Haval Big Dog. Текущая модель оснащается силовыми агрегатами 1.5T или 2.0T с 7-ступенчатой или 9-ступенчатой коробкой передач DCT. Первый вариант развивает мощность 181 л.с., тогда как второй предлагает 235 л.с.

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Источник: СarNewsChina