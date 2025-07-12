В России появился новый добротный немецкий кроссовер по цене Весты
При желании приобрести кроссовер за сумму ниже 2,5 миллиона рублей не обязательно ограничиваться исключительно китайскими марками.
На рынке параллельного импорта есть множество вариантов, доступных в этом бюджете. Например, цены на Volkswagen Tacqua, поставляемый с китайского рынка, начинаются с 2 200 000 рублей.
Интересно, что отечественный кросс-универсал Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации с вариатором стоит 2 197 000 рублей, в то время как спортивный универсал Vesta SW Sportline с увеличенной мощностью до 118 л.с. оценен в 2 473 000 рублей. Подобные расценки можно наблюдать и на китайские автомобили: к примеру, Chery Tiggo 4 в прошлогодних конфигурациях выставляется на продажу не менее чем за 2 240 000 рублей.
На сайте объявлений выставлен на продажу Volkswagen Tacqua за 2 200 000 рублей от частного лица из Ростова-на-Дону. Продавец утверждает, что машина имеет действующий ПТС, и уже уплачен коммерческий утильсбор, который составляет 668 000 рублей. Он также отмечает, что кроссовер представлен в максимальной версии, на что указывают фото с эко-кожаными сиденьями, цифровой панелью, мульти-рулем, системой управления кондиционером, портами USB-C и кнопкой запуска двигателя.
Чуть более дорогие варианты, примерно за 2 280 000 рублей, можно приобрести в Новосибирске или в Краснодаре. В Обнинске за аналогичный кроссовер просят 2 379 000 рублей, в то время как в Набережных Челнах цена составляет от 2 425 000 до 2 450 000 рублей. В Севастополе и Волгограде новый Volkswagen Tacqua оценили в 2 500 000 и 2 720 000 рублей соответственно.
Напоминаем, что по своим размерам Volkswagen Tacqua меньше известных россиянам моделей, таких как Volkswagen Taos или Skoda Karoq. Его длина составляет 4108 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1589 мм, а колесная база – 2551 мм. Багажник в стандартном состоянии вмещает 367 литров, а при сложенных задних сиденьях объем увеличивается до 1192 литров.
Все рассматриваемые кроссоверы оснащены аналогичным силовым агрегатом – у них установлен знакомый бензиновый «атмосферник» объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с. Он совмещается с шестиступенчатым автоматом и передним приводом.
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Источник: Автоновости дня