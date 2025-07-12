В России появился новый добротный немецкий кроссовер по цене Весты

Volkswagen Tacqua из параллельного импорта продают в РФ по цене 2,2 млн рублей

При желании приобрести кроссовер за сумму ниже 2,5 миллиона рублей не обязательно ограничиваться исключительно китайскими марками.

На рынке параллельного импорта есть множество вариантов, доступных в этом бюджете. Например, цены на Volkswagen Tacqua, поставляемый с китайского рынка, начинаются с 2 200 000 рублей.

Интересно, что отечественный кросс-универсал Lada Vesta SW Cross в максимальной комплектации с вариатором стоит 2 197 000 рублей, в то время как спортивный универсал Vesta SW Sportline с увеличенной мощностью до 118 л.с. оценен в 2 473 000 рублей. Подобные расценки можно наблюдать и на китайские автомобили: к примеру, Chery Tiggo 4 в прошлогодних конфигурациях выставляется на продажу не менее чем за 2 240 000 рублей.

Volkswagen Tacqua

На сайте объявлений выставлен на продажу Volkswagen Tacqua за 2 200 000 рублей от частного лица из Ростова-на-Дону. Продавец утверждает, что машина имеет действующий ПТС, и уже уплачен коммерческий утильсбор, который составляет 668 000 рублей. Он также отмечает, что кроссовер представлен в максимальной версии, на что указывают фото с эко-кожаными сиденьями, цифровой панелью, мульти-рулем, системой управления кондиционером, портами USB-C и кнопкой запуска двигателя.

Чуть более дорогие варианты, примерно за 2 280 000 рублей, можно приобрести в Новосибирске или в Краснодаре. В Обнинске за аналогичный кроссовер просят 2 379 000 рублей, в то время как в Набережных Челнах цена составляет от 2 425 000 до 2 450 000 рублей. В Севастополе и Волгограде новый Volkswagen Tacqua оценили в 2 500 000 и 2 720 000 рублей соответственно.

Volkswagen Tacqua

Напоминаем, что по своим размерам Volkswagen Tacqua меньше известных россиянам моделей, таких как Volkswagen Taos или Skoda Karoq. Его длина составляет 4108 мм, ширина – 1760 мм, высота – 1589 мм, а колесная база – 2551 мм. Багажник в стандартном состоянии вмещает 367 литров, а при сложенных задних сиденьях объем увеличивается до 1192 литров.

Все рассматриваемые кроссоверы оснащены аналогичным силовым агрегатом – у них установлен знакомый бензиновый «атмосферник» объемом 1,5 литра и мощностью 113 л.с. Он совмещается с шестиступенчатым автоматом и передним приводом.

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Источник: Автоновости дня