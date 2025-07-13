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Volkswagen закрыл завод, на котором выпускали Volkswagen Passat и Skoda Superb

SAIC Volkswagen подтвердил закрытие завода в Нанкине и рассказал о причинах

В Китае закрылся завод, принадлежащий совместному предприятию SAIC и Volkswagen, расположенный в Нанкине, провинция Цзянсу.

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Этот производственный объект был построен в 2008 году и мог выпускать 360 тысяч автомобилей ежегодно, среди которых были модели Volkswagen Passat и Skoda Superb.

Ранее, в сентябре прошлого года, Bloomberg сообщал о планах закрытия завода в Нанкине. В ответ на запрос China Business News руководство SAIC Volkswagen пояснило, что корректировка производственных мощностей является необходимым бизнес-решением.

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Они отметили, что закрытие завода является не только реакцией на текущие вызовы, но и частью стратегического планирования и инвестиций в будущее.

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Завод SAIC Volkswagen в Нанкине изначально принадлежал NAC (Nanjing Automobile Corporation), но после его поглощения SAIC в 2007 году он стал четвертой по величине производственной базой SAIC Volkswagen и 49-й базой Volkswagen в мире.

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
13.07.2025 
Фото:Unsplash
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