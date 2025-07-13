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Необычный теннисный матч на крыше кроссоверов удостоился двух рекордов Гиннесса
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Необычный теннисный матч на крыше кроссоверов удостоился двух рекордов Гиннесса
Джейми Мюррей и Лора Робсон сыграли в теннис на...

Необычный теннисный матч на крыше кроссоверов удостоился двух рекордов Гиннесса

Джейми Мюррей и Лора Робсон сыграли в теннис на крыше Lexus NX

Компания Lexus установила два рекорда Гиннесса, проведя теннисный «матч» на крыше движущихся кроссоверов NX.

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Событие состоялось на аэродроме Даксфорд в Великобритании, где теннисисты Джейми Мюррей и Лора Робсон обменялись 101 ударом, находясь на автомобилях, движущихся со скоростью до 47 км/ч.

Для этого рекламного мероприятия были разработаны специальные алюминиевые платформы, фиксировавшиеся на штатные точки крепления багажника на крыше кроссоверов.


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Безопасность спортсменов обеспечивала система из четырех страховочных ремней, а управление автомобилями было доверено профессиональным каскадерам. Для успешного выполнения трюка потребовалось около двух часов.

В результате были зафиксированы два новых рекорда Гиннесса: «самый продолжительный теннисный розыгрыш на двух движущихся автомобилях» и «самая высокая скорость во время теннисного розыгрыша на двух движущихся автомобилях».

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Лора Робсон отметила, что игра на движущихся автомобилях требовала высокой координации и точности, а происходящее она назвала «сюрреалистичным». Джейми Мюррей добавил, что это было одно из самых захватывающих и необычных испытаний, с которыми ему когда-либо приходилось сталкиваться.

Источник: Carscoops

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Лежнин Роман
Фото:Carscoops
Количество просмотров 2
13.07.2025 
Фото:Carscoops
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