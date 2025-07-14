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Штрафы для такси за отсутствие полиса ОСГОП предлагают снизить

Шкуматов: снижение штрафов – единственный шанс выжить для мелких таксопарков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает дифференциацию штрафов за отсутствие полиса страхования гражданской ответственности при перевозке пассажиров.

В настоящее время действуют единые для всех размеры – 40-50 тысяч рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до миллиона рублей – для юридических.

Авторы инициативы предлагают размер штрафа для такси установить ниже, чем для авиа и ж/д перевозчиков. В пояснительной записке говорится, что степень общественной опасности страхового случая в перевозках легковым такси намного ниже, чем в других видах перевозок, предусмотренных ч.1 ст. 11.31 КоАП РФ – во многом это объясняется длительностью и дистанцией поездки, а также другими более объективными показателями (количество пассажиров в случае возникновения страхового случая и пр.).

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Петр Шкуматов, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика», руководитель рабочей группы Народного Фронта «Защита прав автомобилистов»:

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о разделении штрафов за отсутствие ОСГОП для разных категорий перевозчиков. Физлицам 1–5 тыс. рублей, ИП до 25 тыс., организациям до 40 тыс. рублей. Казалось бы, давно пора: штрафы для «малых» и «больших» перевозчиков всегда были одной гирей. Но есть ли тут баланс между здравым смыслом и заботой о пассажире?

Сама идея дифференцировать санкции логична. Но детали вызывают вопросы.

Во-первых, прежние штрафы для юридических лиц от 500 тыс. до 1 млн рублей явно были рассчитаны на монстров перевозок (железные дороги, авиация), а не на такси с оборотом в миллион-два. Таксопарк не РЖД. Новый диапазон (1–40 тыс.) выглядит гуманно. Но насколько «гуманно» с точки зрения безопасности?

Например, денежный оборот физического лица самозанятого таксиста, работающего на своей машине в «Комфорт» классе 2,4 млн рублей в год, стоимость полиса 3 400 рублей. Логика очевидна: платить за страховку выгоднее, чем рисковать штрафом. Но что, если штраф для таких таксистов будет 1 тыс. рублей? Для кого-то это просто «цена ошибки». Снизит ли такая ставка стимул оформлять страховку?

Для мелкого такси снижение штрафов единственный шанс выжить. Один штраф в старых размерах – это минус весь годовой доход и прямой путь к банкротству. С другой стороны, при слишком «дружелюбных» штрафах появится новая экономика: ездить без полиса становится осознанно дешевле. В итоге? Наказан опять пассажир, а не перевозчик.

Законопроект явно двигается к здравому смыслу, но баланс всё ещё хрупок. Какой размер штрафа реально заставит платить за ОСГОП, а не закладывать штрафы в расходы? Смогут ли депутаты найти эту тонкую грань? Вопрос остаётся открытым.

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Лежнин Роман
Количество просмотров 2
14.07.2025 
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