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В столице «засекли» новейший отечественный грузовик

Новый тягач БАЗ сфотографировали на территории испытательного центра в Москве

Тяжелый седельный тягач БАЗ (Брянский автомобильный завод) очевидцы сфотографировали на территории испытательного центра «Эра», расположенного на Бережковской набережной в Москве.

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Напомним, разработкой и запуском производства таких машин занимается государственная компания «Романов». По информации «За рулем», серийный выпуск с темпом два автомобиля в день должен стартовать уже в конце июля. У БАЗа уже есть шесть крупных дилеров, список заказов сформирован. Такая машина, как на представленных фотографиях, обойдется заказчику в сумму около 16 млн рублей.

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Кроме тягачей, в линейке будут самосвал с ценой 17,4 млн рублей и вахтовый автобус, имеющий наиболее длинную колесную базу (6050 мм) и цену примерно 20 млн рублей. Вообще же, колесная база может варьироваться от 3600 мм до 6050 мм.

Двигатель для всех модификаций единый: турбодизель ЯМЗ-653 с объемом 11,1 л и отдачей 367 л.с. и 1800 Нм.

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С ним стыкуются 9-ступенчатая механика ЯМЗ-1909 и раздатка ЗМТ с демультипликатором и блокировками межосевых дифференциалов. У всех БАЗов – композитная кабина на стальном каркасе, имеют колесную формулу 6х6 и полностью независимую пружинную подвеску. Проектировался БАЗ с максимальным использованием комплектующих из России и Белоруссии. В 2025 году в Шушарах на бывшем заводе MAN и Scania планируют собрать 200 таких грузовиков.

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Источник: Грузовики и вообще

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 5
14.07.2025 
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