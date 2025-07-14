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Ситуация: аварийная служба утонула из-за аварии (видео)
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Ситуация: аварийная служба утонула из-за аварии (видео)
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Ситуация: аварийная служба утонула из-за аварии (видео)

В Новосибирске КАМАЗ аварийной службы провалился в яму на дороге

В минувшее воскресенье в Новосибирске под воду провалился КАМАЗ аварийной службы – кабина грузовика почти полностью ушла в провал дорожного полотна.

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По всей видимости, на этой машине бригада ремонтников спешила по вызову – в Первомайском районе города произошел прорыв трубы водоснабжения, и улица оказалась затоплена, а жители жаловались на отсутствие холодной воды в квартирах. Подъезжая к месту ремонта, водитель КАМАЗа из-за разлившейся воды не увидел яму – которая, вероятно, под весом грузовика превратилась в огромный пролом.

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Кабина целиком ушла под воду, но о пострадавших не сообщается – очевидно, шофер успел покинуть стремительно тонущее рабочее место.

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Об этом же сообщают и очевидцы в комментариях к посту в городском паблике – обошлось без жертв. Другие комментаторы грустно иронизируют: «погрузился в работу с головой» – и называют эти кадры «всей сутью системы ЖКХ в Новосибирской области». Позднее в тот же день появилась информация от пресс-службы мэрии Новосибирска: «Машину вытащил кран Горводоканала, спасатели на этом участке обеспечили безопасность»...

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Источник: АСТ-54 Новосибирск, Грузовики и вообще

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 1
14.07.2025 
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