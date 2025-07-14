Зарекомендовавший себя в России бренд представил новый семейный кроссовер

Li Auto объявила о старте предзаказов на электрический кроссовер i8 с 17 июля

Компания Li Auto анонсировала начало предзаказов на свой первый полностью электрический кроссовер i8, запланированное на 17 июля 2025 года, официальный дебют состоится 29 июля.

Модель имеет размеры 5085х1960х1740 мм и колесную базу 3050 мм, представляет собой кроссовер (хотя внешне напоминает минивэн) с шестиместной компоновкой (2+2+2).

Дизайн автомобиля объединяет элементы стилей моделей Mega и L-серии, а интерьер выполнен в корпоративном стиле, акцентируя внимание на технологичности и комфорте.

Li Auto i8

Li i8 комплектуется двухмоторной системой полного привода мощностью 400 кВт (150 кВт на передней оси и 250 кВт на задней) и максимальной скоростью 180 км/ч. В автомобиле используются тройные литий-ионные батареи (90 или 98 кВт·ч), что обеспечивает запас хода от 670 до 720 км (по тестам CLTC) при расходе 13,4 кВт·ч на 100 км.

Li Auto i8

Поддержка зарядки 5C позволяет добавлять 500 км запаса всего за 10 минут. В оснащение входят лидар Hesai ATL, пневмоподвеска и два экрана размером 15,7 дюймов на центральной консоли.

Салон включает проекционный дисплей (AR-HUD), сенсорный экран для задних пассажиров, электрические воздуховоды и раскладные столики. Потолочный «телевизор» для второго ряда добавляет удобства.

Ожидаемая стоимость модели составляет от 48 800 до 55 800 долларов, что делает i8 конкурентом Tesla Model X и Nio ES8.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ITHome