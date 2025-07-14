Полный запрет электросамокатов! Этот российский город стал первым

В Благовещенске полностью запретили средства индивидуальной мобильности

Первым городом в России, где полностью запрещено перемещение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), стал Благовещенск.

С 14 июля на территории города начал действовать запрет на размещение и использование СИМ, рассказал в своем Телеграм-канале мэр Благовещенска Олег Имамеев. Основанием для запрета стал закон, принятый Заксобранием Амурской области в конце июня. Теперь за любое передвижение на СИМ или их размещение в городе будет налагаться штраф до 100 тысяч рублей. Отметим, что на федеральном уровне подобный запрет обсуждают уже два года.

Номера, ограничение скорости, попытки запрета езды вдвоем – действуют слабо

«Мы шли к этому шагу постепенно. Пытались выстроить диалог с операторами электросамокатов, но ничего из этого не вышло. Сначала ограничили передвижение в центре, что встретило массовую поддержку горожан, уставших от хаотичного движения электросамокатов. Однако проблема не исчезла – она переместилась в другие районы города, где поток СИМ стал еще более бесконтрольным», – рассказал Олег Имамеев.

Он отметил, что подавляющее большинство воспринимает СИМ не как средство передвижения, а как игрушку, игнорируя правила безопасности. В результате растет количество аварийных ситуаций и травм пешеходов, а мэрия получает сотни жалоб от жителей. Вступивший в действие запрет мэр признал серьезным ограничением и вынужденной мерой в отсутствие иного выхода. Город должен быть комфортным и безопасным для всех, подчеркнул Имамеев.

Напомним, термин СИМ официально появился в ПДД в марте 2023 года. Под этой аббревиатурой понимается транспортное средство с одним или несколькими колесами (роликами), предназначенное для индивидуального передвижения человека с помощью двигателя. К СИМ обычно относят электросамокаты, моноколеса, гироскутеры, сигвеи и электроскейтборды. При этом перечень СИМ открыт и может дополняться – например, не до конца понятно, относить ли к нему так называемые электровелосипеды.

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Источник: Имамеев LIVE, Сотый, до полного!