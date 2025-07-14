В российской столице появилась желтая разделительная разметка на проезжей части

В Москве впервые появилась желтая разделительная разметка

В Москве впервые была установлена желтая разделительная разметка на проезжей части. Это нововведение связано с новой редакцией ГОСТ, которая вступит в силу с 2025 года и предполагает использование желтых линий для разделения потоков транспорта.

Такое изменение может оказаться полезным, поскольку желтая разметка более заметна в темное время суток и в зимний период. Она также служит дополнительным предупреждением для автомобилистов о запрете выезда на встречную полосу.

Кроме того, желтый цвет имеет больший контраст по сравнению с белым, особенно в сложных погодных условиях, что помогает водителям лучше ориентироваться и снижает риск лобовых столкновений.

«На днях по проекту ЦОДД желтая разметка была нанесена на улице Чагинская в ЮВАО, где ранее часто происходили аварии из-за нарушений обгона. Эксперты будут наблюдать за ситуацией на этом участке, и если проект покажет свою эффективность, то его применят и на других улицах Москвы», – отметили в ведомстве.

Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов подчеркнул, что новые стандарты разметки являются частью системной работы по снижению аварийности.

Он добавил, что жёлтые линии повысят безопасность на загруженных участках дороги, и в будущем будут внедряться решения для улучшения комфорта и безопасности всех участников дорожного движения.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

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Источник: Департамент транспорта Москвы