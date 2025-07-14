Jaguar Land Rover отзовет тысячи автомобилей: причина и подробности

Jaguar Land Rover отзывает 21 тысячу машин из-за порванных подушек безопасности

Компания Jaguar Land Rover приняла решение отозвать 20 999 автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности для пассажиров, согласно информации от агентства Reuters, ссылающегося на американского регулятора NHTSA.

Существующие подушки могут не предоставить необходимую защиту при аварии, что увеличивает вероятность получения травм.

При этом не указано, какие конкретно модели JLR затронуты отзывной кампанией.

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на российском авторынке скоро начнет восстанавливаться.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Reuters