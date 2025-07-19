На рынке появился новый добротный кроссовер с низким расходом и большим салоном

Jetour начал продажи гибридного кроссовера X90 C-DM по цене от 2,48 млн рублей

Компания Jetour Auto сообщила о начале продаж подключаемого гибридного кроссовера X90 C-DM в комплектациях Entrepreneurship Edition и Tutun Edition, стоимость которых примерно 31 700 и 33 100 долларов соответственно (2,48 и 2,59 млн рублей).

Внешний дизайн X90 C-DM наследует элементы модели X90 Pro, включая крупную хромированную решетку радиатора, сквозные дневные ходовые огни и большой воздухозаборник. Кузов оборудован привычными дверными ручками и задними фонарями, которые также, кстати, сквозные.

Размеры кроссовера составляют 4862х1925х1784 мм, а длина колесной базы – 2850 мм. По габаритам и размеру колесной базы X90 C-DM соответствует моделям Skoda Kodiaq и Volkswagen Touareg, при этом они стоят в два раза больше.

Jetour X90 C-DM

Для Entrepreneurship Edition предусмотрены шины размером 235/55 R19, а для Tutun Edition – 255/45 R20.

Интерьер включает в себя 10,25-дюймовый ЖК-дисплей приборной панели и 15,6-дюймовый центральный экран мультимедиа на процессоре Qualcomm Snapdragon 8155, а также трехспицевое рулевое колесо.

Интерьер Jetour X90 C-DM

Гибридная система состоит из 1,5-литрового турбодвигателя мощностью 115 кВт (220 Н·м) и двух электродвигателей общей мощностью 199 кВт (395 Н·м). Батарея на 19,43 кВт·ч обеспечивает запас хода на электротяге до 84 км по циклу WLTC. Комплектация Entrepreneurship Edition дополнительно оснащена передним парковочным радаром для повышения удобства.

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Источник: ITHome