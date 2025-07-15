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Уникальный Mercedes 1936 года с мотором 160 л.с. выставили на продажу

В РФ продают Mercedes-Benz 500K с пробегом 14 500 км за 5,9 млн рублей

В Санкт-Петербурге появился на продаже Mercedes-Benz 500K 1936 года, который стал культовым автомобилем в истории мирового автомобилестроения.

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Эта модель, производившаяся с 1934 по 1936 год, является символом передовых технологий своего времени. Mercedes-Benz 500K (W29) оснащен 5-литровым восьмицилиндровым двигателем с нагнетателем, который развивает мощность до 160 л.с., и механической 4-ступенчатой коробкой передач с классическим задним приводом.

Автомобиль выполнен в редком кузове родстер. Созданный вручную на заводе в Зиндельфингене, этот автомобиль включает современные для своего времени технические решения, такие как независимая подвеска, гидравлические тормоза, безопасное лобовое стекло и электрические стеклоочистители.

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Он способен развивать скорость до 160 км/ч, что было впечатляющим показателем своей эпохи.

Каждый экземпляр собирался индивидуально, и клиенты могли выбирать не только тип кузова, но и детали интерьера, отделки и оборудования.

Всего было выпущено 342 автомобиля модели 500K, включая специальные версии, что делает каждую из них коллекционной ценностью.

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Mercedes-Benz 500K
Mercedes-Benz 500K
Mercedes-Benz 500K
Mercedes-Benz 500K
Mercedes-Benz 500K
Mercedes-Benz 500K
Mercedes-Benz 500K
Mercedes-Benz 500K

Источник: «Авито Авто»

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Ушакова Ирина
Фото:Авито
Количество просмотров 5
15.07.2025 
Фото:Авито
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