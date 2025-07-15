#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake
15 июля
Представлен отличный просторный и экономичный универсал
Mercedes-Benz представил обновленный...
Новый двигатель Нивы Travel: 90 сил – мало или в самый раз?
15 июля
Новый двигатель Нивы Travel: 90 сил – мало или в самый раз?
Максим Кадаков: с новым мотором Niva Travel...
Каждый водитель должен иметь эти вещи в автомобиле
15 июля
Каждый водитель должен иметь эти вещи в автомобиле
Эксперт Басманова назвала вещи, которые нужно...

Niva Sport — что сделали с рычагами подвески, которые гнулись?

«За рулем» рассказал, как АВТОВАЗ избавился от недоработок в подвеске Niva Sport

Нашумевшая новинка АВТОВАЗа – внедорожник Niva Sport получил не только новый двигатель, но и ряд обновлений по шасси.

Рекомендуем
122 л.с., новая подвеска, новая раздатка — вы мечтали о такой Ниве!

В частности, заднюю подвеску перетряхнули основательно: усиленный мост, стабилизатор, вместо тяги Панара – два рычага, расположенных под углом к продольной оси автомобиля. Плюс другие пружины и амортизаторы «по кругу». Итог – клиренс вырос с 200 до 220 мм. Однако не все оказалось гладко. В рамках тест-драйва внедорожника Niva Sport с новым двигателем 1.6 эксперт «За рулем» Кирилл Милешкин рассказал, как АВТОВАЗ решил вопрос с прочностью рычагов обновленной задней подвески.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Тяга Панара отсутствует, а в поперечном направлении мост удерживают два верхних рычага, расположенных под углом около 25 градусов. Стабилизатор поперечной устойчивости закреплен на «чулке» моста и завязан на нижние продольные рычаги. Но едва продажи стартовали, на Ниве Спорт вылезли первые недоработки. Новые рычаги задней подвески оказались слабыми.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

Им добавили приваренные сверху усилители, с которыми их будет практически нереально погнуть. На машинах, проданных с деталями первого образца, их бесплатно заменят в рамках планового ТО. Также будет изменен способ крепления расширителей колесных арок. Они станут держаться прочнее. Правда, для этого появятся новые отверстия в кузове, что при антикоррозионных свойствах Нивы кажется не лучшим решением.

Что изменилось в Ниве после всех апгрейдов и как она едет? Об этом – в новой статье «За рулем»!

Подпишитесь на «За рулем» в
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 7
15.07.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+87