Покупка выставочного автомобиля у дилера может быть очень выгодна: все нюансы

Эксперт Корнев: Что нужно проверить при покупке выставочного авто в салоне

Вопрос целесообразности покупки выставочного автомобиля нужно решать исходя из его цены, а точнее скидки, которую готов дать дилер.

Хороший дисконт может компенсировать все недостатки, отмечает руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг Александр Корнев.

Комментарий эксперта

Александр Корнев, руководитель Управления по работе с импортерами Газпромбанк Автолизинг:

– Какой-то определенной формулы для вычисления стоимости для такой машины нет: все решается по совокупности факторов. Когда салон продает такой автомобиль, он принимает в расчет год выпуска, общее состояние и накопившиеся нюансы, если их оставляют до первого владельца.

Эксперт отмечает, что автомобиль могут повредить во время транспортировки. Царапины, вмятины и трещины на выставочных экземплярах устраняют без следов, чтобы сохранить товарный вид. Важно узнать об этом перед покупкой.

Салонные экземпляры также могут собирать на себе характерные следы плохого обращения. Затертые ручки, следы от обуви на порогах, царапины на коже и пластике придется убирать в хорошем детейлинге с химчисткой или ремонтировать. Некоторые дилеры заблаговременно оклеивают автомобили для шоурума. Это помогает сохранить кузов, но тогда не стоит ждать хорошую скидку, так как услуга оклейки не из дешевых.

Еще машины в салоне страдают от воришек, рассказал Корнев. Они умудряются незаметно уносить все пригодные для продажи детали: даже полки из багажника и наборы для ремонта. Продвинутые «клептоманы» готовятся серьезнее, принося с собой наборы отверток и съемников для быстрого демонтажа.

Также в зоне риска аккумуляторы, которые находятся в постоянной работе. Они могут сразу не проявить себя, но потом начнутся проблемы с разрядом после стоянок. Впрочем, о замене батареи можно договориться с дилером заранее, даже если с ней пока все хорошо.

Отдельно эксперт рассказал о средствах ухода за такими автомобилями. Машины в салонах покрывают воском, пластик в салоне натирают какой-нибудь жирной полиролью, на шины наносят базовую чернилку «для вида». Все эти «красоты» чаще бывают посредственного качества и сделаны на скорую руку. И потом эту химию придется долго вычищать из разных укромных мест, если планируете ухаживать за машиной как следует.

По совокупности особенностей таких автомобилей следует внимательно их проверять, отмечает эксперт. Дилер может умолчать о чем-то, чтобы не сбавлять цену, поэтому лучше вызвать специалиста автоподбора или поискать недостатки самостоятельно.

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