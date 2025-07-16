Машина не выходит из строя мгновенно: эти признаки укажут на скорую поломку

Гонщик Носов перечислил признаки скорой поломки автомобиля

Поломка автомобиля не возникает внезапно, машина заранее подает восемь сигналов о проблемах, и владельцу важно их распознать. Первым признаком возможных неисправностей являются посторонние звуки, рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Егор Носов.

Он отметил, что если двигатель издает необычные шумы, такие как металлический скрежет, тиканье, свист или гул, это сигнализирует о необходимости проверить силовой агрегат. Скрип при торможении может свидетельствовать об износе тормозных колодок или дисков, тогда как глухие удары при проезде неровностей указывают на проблемы с подвеской. Хруст при повороте руля может говорить о возможном износе ШРУСа.

Гонщик добавил, что если наблюдается увеличение тормозного пути, руль стал более тяжелым или начал вибрировать, а также если машина начинает тянуть в сторону, это может указывать на надвигающиеся неисправности.

Внезапные провалы тяги или рывки при ускорении могут быть связаны с проблемами в системе подачи топлива или зажигания. Если мотор троит и из выхлопной трубы идет дым необычного цвета, это требует немедленной диагностики. Важно также следить за контрольными лампами.

Многие игнорируют зажженную лампочку «чек», но если она не погасла после запуска двигателя, это означает, что уже есть неисправность.

Проблемы с давлением масла, перегрев либо сбои в системе торможения могут начинаться с одной индикаторной лампы на панели. И общее ощущение.

Если машина ведет себя «не так», как обычно, это также повод для проверки. Лучше провести диагностику заранее, чем сталкиваться с проблемой на обочине или вызывать эвакуатор.

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Источник: «Газета.Ru»