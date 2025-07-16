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Машина не выходит из строя мгновенно: эти признаки укажут на скорую поломку

Гонщик Носов перечислил признаки скорой поломки автомобиля

Поломка автомобиля не возникает внезапно, машина заранее подает восемь сигналов о проблемах, и владельцу важно их распознать. Первым признаком возможных неисправностей являются посторонние звуки, рассказал автогонщик программы развития российского автоспорта G-Drive SMP Racing Егор Носов.

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Он отметил, что если двигатель издает необычные шумы, такие как металлический скрежет, тиканье, свист или гул, это сигнализирует о необходимости проверить силовой агрегат. Скрип при торможении может свидетельствовать об износе тормозных колодок или дисков, тогда как глухие удары при проезде неровностей указывают на проблемы с подвеской. Хруст при повороте руля может говорить о возможном износе ШРУСа.

Гонщик добавил, что если наблюдается увеличение тормозного пути, руль стал более тяжелым или начал вибрировать, а также если машина начинает тянуть в сторону, это может указывать на надвигающиеся неисправности.

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Внезапные провалы тяги или рывки при ускорении могут быть связаны с проблемами в системе подачи топлива или зажигания. Если мотор троит и из выхлопной трубы идет дым необычного цвета, это требует немедленной диагностики. Важно также следить за контрольными лампами.

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Многие игнорируют зажженную лампочку «чек», но если она не погасла после запуска двигателя, это означает, что уже есть неисправность.

Проблемы с давлением масла, перегрев либо сбои в системе торможения могут начинаться с одной индикаторной лампы на панели. И общее ощущение.

Если машина ведет себя «не так», как обычно, это также повод для проверки. Лучше провести диагностику заранее, чем сталкиваться с проблемой на обочине или вызывать эвакуатор.

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Источник: «Газета.Ru»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 9
16.07.2025 
Фото:Depositphotos
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