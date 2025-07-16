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Склады российских лидеров начали активно распродаваться: каковы прогнозы?

Аналитики: запасы автомобилей у российских дилеров сократились до 430-450 тыс.

За июнь запасы нераспроданных автомобилей у российских дилеров немного уменьшились и составляют примерно 430-450 тысяч единиц.

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Об этом сообщил Николай Иванов, директор департамента новых автомобилей компании «Рольф». Он отметил, что уровень запасов варьируется в зависимости от марки, однако в целом ситуация остается неблагоприятной: даже при сокращенных объемах продаж имеющихся стоков хватит всего на пять месяцев.

Андрей Терлюкевич, генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр», также подтвердил схожие цифры, указав, что на складах дилеров все еще находятся порядка 400-450 тысяч автомобилей, что соответствует четырем-пяти месяцам продаж при среднем объеме реализации в 100 тысяч единиц в месяц.

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Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий выделил, что нынешние запасы дилеров составляют около 500 тысяч автомобилей. Он добавил, что несмотря на распродажу старых автомобилей, рынок продолжает пополняться новыми моделями, в первую очередь производимыми в России.

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Слуцкий заметил, что хотя объемы производства сокращены, заводы продолжают функционировать и обеспечивать рынок. Однако, по его мнению, к третьему кварталу могут начать проявляться признаки дефицита по некоторым популярным моделям, в частности из-за летних производственных каникул. Он предполагает, что к началу четвертого квартала общие запасы новых автомобилей могут снизиться до 350 тысяч.

Также он считает, что вряд ли импортеры будут заказывать новые партии автомобилей уже в августе. Если это не произойдет, к концу года запасы могут сократиться еще больше, оказавшись на уровне не более 250 тысяч единиц.

Источник: Автостат

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
16.07.2025 
Фото:Depositphotos
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