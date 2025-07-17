Новая недорогая Лада уже в салонах

Автомобили Lada Iskra начали поступать дилерам

На российский рынок вышла новая модель Lada Iskra, которая начала поступать к дилерам. Первые автомобили уже доступны в автосалонах Санкт-Петербурга. В первую партию вошли как седаны, так и кросс-универсалы.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», отметил, что, судя по текущему интересу клиентов, кроссоверы Iskra будут наиболее востребованы. Эти автомобили обладают универсальными свойствами для городских поездок и загородного использования, выделяясь высоким клиренсом и просторным салоном.

Ранее сообщалось, что 18 июля АВТОВАЗ объявит детали комплектаций и цены на Lada Iskra, а старт продаж запланирован на 20 июля. Вначале новинка будет доступна в автосалонах в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Lada Iskra

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Источник: «Автостат»