#
Журнал на домГде сэкономить?Путешествуй!Тест маселКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуАвтоподборТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
От поселка имени Свердлова в сторону Всеволожска отремонтируют дорогу
17 июля
От поселка имени Свердлова в сторону Всеволожска отремонтируют дорогу
На дороге Петербург – поселок им. Свердлова –...
Водителей снова будут наказывать за превышение средней скорости
17 июля
Водителей снова будут наказывать за превышение средней скорости
Водителей хотят начать штрафовать за превышение...
Lada Iskra
17 июля
Новая недорогая Лада уже в салонах
Автомобили Lada Iskra начали поступать дилерам

Новая недорогая Лада уже в салонах

Автомобили Lada Iskra начали поступать дилерам

На российский рынок вышла новая модель Lada Iskra, которая начала поступать к дилерам. Первые автомобили уже доступны в автосалонах Санкт-Петербурга. В первую партию вошли как седаны, так и кросс-универсалы.

Рекомендуем
Как вести себя после ДТП, чтобы не остаться без выплаты

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», отметил, что, судя по текущему интересу клиентов, кроссоверы Iskra будут наиболее востребованы. Эти автомобили обладают универсальными свойствами для городских поездок и загородного использования, выделяясь высоким клиренсом и просторным салоном.

Ранее сообщалось, что 18 июля АВТОВАЗ объявит детали комплектаций и цены на Lada Iskra, а старт продаж запланирован на 20 июля. Вначале новинка будет доступна в автосалонах в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти.

Ресурсный тест моторных масел 15 тыс. км пробега — не предел. Выяснили, какое масло выдерживает такие интервалы
ТЕСТ МАСЕЛ
Lada Iskra
Lada Iskra

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Источник: «Автостат»

Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 3
17.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Iskra

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв