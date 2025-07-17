Оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму

Mazda RX-7 из «Тройного форсажа» продана на аукционе Bonhams за 911 тысяч фунтов

Mazda RX-7 оранжево-черного цвета с обвесом Veilside, ставшая популярной благодаря фильму «Тройной форсаж: Токийский дрифт», была реализована на аукционе Bonhams во время Фестиваля скорости в Гудвуде. Ее цена составила внушительные 911 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона долларов или около 95 миллионов рублей.

Эта продажа может установить новый рекорд для автомобилей данного класса, потенциально сделав эту «Мазду» самой дорогой в своей категории. Представители аукциона отметили, что данный автомобиль использовался для создания статичных и масштабных сцен, что позволило избежать повреждений в процессе эксплуатации, в отличие от спортивных автомобилей, участвующих в трюках и дрифтах.

Документы подтверждают его участие в съемках, наряду со специальными отметками на кузове и моторном отсеке, а также следами креплений для оборудования. Mazda была продана практически в исходном виде, в котором ее использовали на съемках.

Автомобиль был оснащен боди-китом от Veilside, что позволило значительно расширить кузов и установить соответствующие колеса. Внутреннее убранство полностью изменено: появились спортивные кресла и аудиосистема Alpine.

Также на автомобиле установлен декоративный баллон с «закисью азота».

Роторный двигатель развивает мощность приблизительно 280 лошадиных сил. Перед продажей автомобиль прошел полное техническое обслуживание.

Согласно открытым данным, эта Mazda RX-7 занимает второе место по стоимости среди автомобилей из киновселенной «Форсажей».

Более дорогим является только Nissan Skyline GT-R, на котором ездил Пол Уокер, проданный в 2023 году за 1,36 миллиона долларов.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

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Источник: Bonhams