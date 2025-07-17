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Оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму

Mazda RX-7 из «Тройного форсажа» продана на аукционе Bonhams за 911 тысяч фунтов

Mazda RX-7 оранжево-черного цвета с обвесом Veilside, ставшая популярной благодаря фильму «Тройной форсаж: Токийский дрифт», была реализована на аукционе Bonhams во время Фестиваля скорости в Гудвуде. Ее цена составила внушительные 911 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 1,2 миллиона долларов или около 95 миллионов рублей.

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Эта продажа может установить новый рекорд для автомобилей данного класса, потенциально сделав эту «Мазду» самой дорогой в своей категории. Представители аукциона отметили, что данный автомобиль использовался для создания статичных и масштабных сцен, что позволило избежать повреждений в процессе эксплуатации, в отличие от спортивных автомобилей, участвующих в трюках и дрифтах.

Документы подтверждают его участие в съемках, наряду со специальными отметками на кузове и моторном отсеке, а также следами креплений для оборудования. Mazda была продана практически в исходном виде, в котором ее использовали на съемках.

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Автомобиль был оснащен боди-китом от Veilside, что позволило значительно расширить кузов и установить соответствующие колеса. Внутреннее убранство полностью изменено: появились спортивные кресла и аудиосистема Alpine.

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Также на автомобиле установлен декоративный баллон с «закисью азота».

Роторный двигатель развивает мощность приблизительно 280 лошадиных сил. Перед продажей автомобиль прошел полное техническое обслуживание.

Согласно открытым данным, эта Mazda RX-7 занимает второе место по стоимости среди автомобилей из киновселенной «Форсажей».

Более дорогим является только Nissan Skyline GT-R, на котором ездил Пол Уокер, проданный в 2023 году за 1,36 миллиона долларов.

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Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Mazda RX-7
Mazda RX-7
Mazda RX-7
Mazda RX-7
Mazda RX-7
Mazda RX-7

Источник: Bonhams

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Ушакова Ирина
Фото:Bonhams
Количество просмотров 2
17.07.2025 
Фото:Bonhams
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