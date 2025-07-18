Рассказываем, как взять большого «корейца» за миллион и не пожалеть

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Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора универсала Kia Ceed с пробегом

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Эксперт «За рулем» Александр Виноградов обстоятельно отвечает на этот вопрос в своей новой статье – и рассматривает четыре добротных универсала различных марок. Конечно, первое, на что упадет ваш взгляд при подобном выборе – это Ларгус, и это заслуженно. Но что, если хочется чего-то большего, с уровнем комфорта чуть повыше? Что ж, универсал Kia Ceed калининградской сборки будет на несколько лет старше.

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ТЕСТ МАСЕЛ

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За эти деньги можно найти автомобиль второго поколения 2015-2016 годов выпуска. Скорее всего, под капотом будет 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 129 л.с. У двигателей серии Gamma есть проблема с задирами в цилиндрах из-за попадающих туда частиц нейтрализатора. Поэтому при осмотре машины стоит проверить состояние цилиндров эндоскопом. Также не отличается ресурсом цепь ГРМ, которая редко выдерживает больше 150-160 тысяч км.

Коробку передач лучше предпочесть автоматическую. Гидромеханика A6GF1 при соблюдении регламента обслуживания зарекомендовала себя как исключительно надежная. У механической коробки почти гарантированно течет сальник первичного вала. Низким ресурсом отличается и выжимной подшипник.

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Краска Kia Ceed тонкая, и сколы появляются быстро. Если остановитесь на Сиде, лучше затянуть переднюю часть в пленку. И еще при осмотре стоит проверить работоспособность обогревов в Kia Ceed – они выходят из строя в первую очередь.

Хотите посмотреть другие варианты семейных универсалов за миллион? Добро пожаловать в новую статью «За рулем»!

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 9
18.07.2025 
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Отзывы о Kia Ceed (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Ceed  2015
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании
Недостатки:
единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))
Комментарий:
4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял
+9