Появились новые технические подробности о новом BMW i3 2026

BMW представит обновленный i3 в сентябре 2025 года с увеличенным запасом хода

BMW i3 2026 будет представлен в сентябре 2025 года и порадует покупателей обновленной системой электропривода.

Модернизация позволит увеличить запас хода на примерно 5%. Версия eDrive 35L теперь сможет проехать 550 км (по стандарту CLTC), вместо 526 км, а eDrive 40L – 625 км, что больше текущих 592 км. Обе модификации будут укомплектованы электродвигателем мощностью 248 кВт. На данный момент текущие версии BMW i3 в Китае доступны по цене от 49 600 до 58 000 долларов.

BMW i3 2026

Производство нового поколения i3, основанного на платформе Neue Klasse, начнется в июле 2026 года. Линейка будет состоять из версий i3 20, 40, 40 xDrive, 50, 50 xDrive и высокопроизводительной M60 xDrive, запуск которой запланирован на март 2027 года.

BMW i3 2026

Для китайского рынка готовятся модели с удлиненной колесной базой: i3 30L, 40L, 50L и M60L xDrive. Ожидается, что новый i3 получит современный внешний вид с «акульим носом» и продвинутые функции, включая усовершенствованные системы помощи водителю.

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Источник: Autohome