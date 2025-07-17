Знакомый бренд показал новый просторный и экономичный кроссовер

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Минпром Китая подтвердил запуск кроссовера Chery Fengyun T11 в производство

Министерство промышленности и информационных технологий Китая сегодня подтвердило информацию о запуске нового кроссовера Chery Fengyun T11.

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Габариты автомобиля составляют 5205 мм в длину, 1998 мм в ширину и 1800 мм в высоту, а колесная база достигает 3120 мм.

Под капотом размещен 1,5-литровый двигатель мощностью 115 кВт (156 л.с.). Параметры электрического двигателя пока не раскрыты.

Дизайн передней части выполнен в стиле «китовый ус» с многоспицевой решеткой радиатора. По информации, кроссовер будет оснащен лазерным радаром, панорамными камерами и предложит пожизненную гарантию для первых покупателей.

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Chery Fengyun T11
Chery Fengyun T11

Ранее, в сентябре 2023 года, Fengyun T11 был представлен в виде концепт-кара. В то время также сообщалось, что его оснастят супергибридной силовой системой Kunpeng C-DM, включающей специальный гибридный двигатель, коробку передач, аккумулятор и систему управления, что должно обеспечить высокую экономию топлива, мощность и безопасность.

Chery Fengyun T11
Chery Fengyun T11

Источник: ITHome

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Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 5
17.07.2025 
Фото:ITHome
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