Новая опасность: страховщики перечислили детали, которые начали воровать с машин

«Согласие»: максимальный ущерб от кражи деталей авто составил 327 тыс. рублей

Автовладельцы в России продолжают сталкиваться с угрозами кражи деталей с их машин.

В 2025 году наиболее популярными среди злоумышленников стали компоненты с европейских и китайских автомобилей. Европейские марки находятся в списке наиболее уязвимых, что объясняется трудностью с поставками запчастей.

В компании «Согласие» представили антирейтинг автомобилей, наиболее пострадавших от краж: первое место занимает BMW с 14%, далее следуют Lada, Mercedes-Benz и Toyota с 9% каждая.

В «Согласии» сообщили, что максимальный ущерб от кражи, зафиксированный с начала года, составил 327 тысяч рублей – эта сумма пошла на восстановление Lexus RX300.

В «РЕСО-Гарантии» отметили, что тенденции к увеличению краж по маркам не наблюдается, но среди наиболее подверженных кражам моделей указаны Skoda Octavia и Toyota Land Cruiser. В то же время, по данным ВСК, чаще всего жертвой краж становились Kia, ВАЗ (LADA) и Haval.

Китайские автомобили также в зоне риска, особенно Haval и Exeed, у которых, в основном, воруют боковые зеркала и запасные колеса, расположенные на задней двери. Наибольшее количество инцидентов произошло в Москве и Нижнем Новгороде.

По словам экспертов, наиболее популярными среди злоумышленников стали боковые зеркала (36% краж), а также колеса и фары (по 9%). Злоумышленники легко снимают и менее заметные внешние элементы машин, включая парковочные камеры и накладки на ручки.

В «Абсолют Страховании» также отмечают высокий интерес к внешним компонентам автомобилей, подчеркивая, что преступники часто уносят зеркала, диски и фары.

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Источник: Autonews