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Стало известно, сколько авто продали в России по госпрограммам в 2025 году

Минпромторг: в РФ было продано более 80 тысяч машин по госпрограммам в 2025 году

Государственные программы льготного автокредитования и лизинга в первом полугодии способствовали продаже почти 82,5 тыс. автомобилей, а общий объем предоставленных скидок составил примерно 24,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минпромторга.

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В рамках льготных автокредитов удалось реализовать 51,7 тыс. автомобилей, а по программе льготного лизинга – более 30,7 тыс. экземпляров.

Министерство уточняет, что около 60,8 тыс. машин из обеих программ были высоколокализованными моделями Lada.

Также Минпромторг напоминает, что в мае, по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова, программа льготного автокредитования была расширена. Теперь она включает семьи с двумя и более детьми, а субсидии составляют 20% на автомобили с ДВС (для жителей Дальнего Востока – 25%, на электромобили – 35%). Для «Семейного автомобиля» предусмотрена скидка в 10%.

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На конец июня подпрограмма «Семейный автомобиль» показала результаты: за полтора месяца она заняла около 15% от общего объема выдач, при этом реализовано свыше 2 тысяч автомобилей, из которых около 94% составляют модели Lada.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

Источник: «Интерфакс»

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 4
17.07.2025 
Фото:Depositphotos
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