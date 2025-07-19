В Россию привезли уникальный Mercedes-Maybach SL: цена поразит

В РФ появился в продаже уникальный Mercedes-Maybach SL за 41,5 млн рублей

В Россию привезли уникальный родстер Mercedes-Maybach SL 680. По информации из объявления московского дилера «БалтАвтоТрейд Premium», цена этого автомобиля, который был завезен по схеме параллельного импорта, составляет 41 490 000 рублей.

Mercedes-Maybach SL

Родстер Mercedes-Maybach SL оснащен 4-литровым двигателем мощностью 585 л.с. и имеет полный привод, он предложен в комплектации Ambience.

Автомобиль располагает практически всеми доступными опциями от немецкой марки, включая девять подушек безопасности, множество систем активной помощи водителю, адаптивный круиз-контроль, премиальную акустическую систему с поддержкой CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей, камеру кругового обзора и пневмоподвеску.

Mercedes-Maybach SL

По сути, это роскошная версия традиционного родстера Mercedes-Benz SL, который также доступен в России по параллельному импорту, но стоит 22,9 млн рублей и комплектуется 2-литровым двигателем на 381 л.с.

Интерьер Mercedes-Maybach SL

Mercedes-Maybach SL был представлен в августе 2024 года. Среди его внешних отличий от стандартного SL можно выделить хромированные молдинги, фирменную решетку радиатора Maybach, оригинальные диски и двухцветную окраску кузова.

Ранее «За рулем» сообщал, что аналоги Skoda Karoq и Kodiaq заметно подешевели в России.

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Источник: Autonews