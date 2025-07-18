Снижение цен до 30%: на сколько подешевели новые кроссоверы в России

«Авито Авто»: средняя цена нового кроссовера в РФ снизилась на 5%

В России в II квартале 2023 года средняя стоимость новых автомобилей в сегменте SUV (кроссоверов и внедорожников) снизилась на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 3 млн рублей.

Это стало известно из исследования, проведенного экспертами «Авито Авто», которые проанализировали предложения на новые автомобили на платформе.

По сравнению с первым кварталом текущего года средняя цена SUV уменьшилась на 3,5%. Это связано с изменением структуры предложения на рынке, что способствовало росту интереса и повышению конкуренции, отмечают аналитики.

Согласно их данным, интерес к автомобилям сегмента SUV во II квартале увеличился на 9,5% в годовом исчислении.

Наибольшую популярность среди пользователей приобрели модели марок Chery (14,3% от общего интереса), Haval (13,6%), Jetour (7,9%), Changan (7,2%) и Lada (7%).

Самыми востребованными оказались Haval Jolion, Jetour Dashing, Lada Niva Legend, а также две модели Chery – Tiggo 7 Pro Max и Chery Tiggo 4.

Сравнение с II кварталом 2024 года показывает значительное снижение цен на автомобили марки SWM, в частности, кроссовер G05 Pro стал дешевле на 29,5%.

Стоимость моделей Chery Tiggo 4 Pro и Tiggo 8 Pro Max также снизилась более чем на 10%.

В период с апреля по июнь на рынке чаще всего предлагались SUV-модели Haval, Chery, Geely, Changan и Lada, в то время как наибольшее количество объявлений было зарегистрировано на Haval Jolion, Chery Tiggo 7 Pro Max, Changan Uni-S, Geely Monjaro и Omoda C5.

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: «Известия»