Не весь российский авторынок в депрессии: в этом сегменте продажи резко выросли

«Автостат»: продажи новых люксовых автомобилей в 1-м полугодии увеличились на 19%

За первые шесть месяцев 2025 года в России было реализовано 320 новых автомобилей класса люкс, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В то же время весь авторынок в стране за этот период показал спад на 26%.

Rolls-Royce стал ведущим среди новых роскошных суперкаров, продавая 100 единиц, что составляет около 31,3% от общего объема рынка.

У этого бренда наблюдается рост продаж на 56% по сравнению с первой половиной 2024 года. Вторая позиция досталась Bentley с 90 автомобилями (+4%), а третья – Lamborghini с 72 проданными машинами (-5%).

Также в числу покупок вошли 43 новых Ferrari (+115%), 11 Aston Martin (+83%) и 4 Maserati (-75%).

Лидером модельного рейтинга стал Rolls-Royce Cullinan с 71 реализованным экземпляром. В пятерку лучших вошли Lamborghini Urus (58 шт.), Bentley Bentayga (42 шт.), Bentley Continental GT (41 шт.) и Rolls-Royce Spectre (18 шт.).

В июне 2025 года в стране было продано 60 новых люксовых автомобилей, что на 62% больше, чем в начале летнего сезона 2024 года.

Ранее «За рулем» сообщал, что оранжевая Mazda RX-7 из «Форсажа» ушла с молотка за рекордную сумму.

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Источник: «Автостат»