Заказанные на маркетплейсе шины теперь можно доставить прямиком в шиномонтаж
Команда крупнейшей российской онлайн-платформы Wildberries анонсировала запуск услуги бронирования и самовывоза автомобильных шин из шиномонтажных центов.
Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Клиенты смогут сделать заказ на веб-сайте маркетплейса и забрать шины в удобном для них автосервисе, при этом предоставляя возможность осмотреть товар на месте и воспользоваться дополнительными услугами, предлагаемыми автосервисом.
В данный момент услуга доступна в сотрудничестве с сетью «Шинсервис», предлагающей более 3000 вариантов шин на платформе.
На первом этапе работы будет подключено 36 автосервисов партнера в Москве и области, а в будущем самовывоз станет доступен и в других регионах, где работает «Шинсервис».
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Источник: iXBT