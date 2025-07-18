Заказанные на маркетплейсе шины теперь можно доставить прямиком в шиномонтаж

Wildberries запустил услугу самовывоза автомобильных шин из шинных центров

Команда крупнейшей российской онлайн-платформы Wildberries анонсировала запуск услуги бронирования и самовывоза автомобильных шин из шиномонтажных центов.

Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. Клиенты смогут сделать заказ на веб-сайте маркетплейса и забрать шины в удобном для них автосервисе, при этом предоставляя возможность осмотреть товар на месте и воспользоваться дополнительными услугами, предлагаемыми автосервисом.

В данный момент услуга доступна в сотрудничестве с сетью «Шинсервис», предлагающей более 3000 вариантов шин на платформе.

На первом этапе работы будет подключено 36 автосервисов партнера в Москве и области, а в будущем самовывоз станет доступен и в других регионах, где работает «Шинсервис».

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iXBT