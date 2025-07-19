Проверенный семейный минивэн снова можно купить в России: известна цена

Компактвэн Volkswagen Touran доступен в России по цене от 3,05 млн рублей

При покупке семиместного автомобиля многие забывают о компактвэнах – практичных автомобилях, которые совмещают лучшие черты минивэнов и кроссоверов. Например, Volkswagen Touran, несколько экземпляров которого можно найти на автомобильных площадках за цену от 3 049 000 рублей.

Семиместные китайские автомобили обычно имеют более высокую стоимость. Например, Chery Tiggo 8 Pro Max в «средней» комплектации с передним приводом стоит минимум 3 240 000 рублей, в то время как обновленный Changan CS95 может обойтись от 3 929 900 рублей даже со скидкой, а Geely Okavango – от 3 692 990 рублей.

По данным мониторинга популярных сайтов объявлений, новые Volkswagen Touran, которые покинули российский рынок в 2015 году, в настоящее время доступны только в трех городах: Воронеже, Ростове-на-Дону и Самаре. В продаже в Воронеже и Ростове представлены модели от одной компании, цены на автомобили 2024 года варьируются от 3 049 000 до 3 249 000 рублей.

Volkswagen Touran

Комплектация модели за 3 049 000 рублей подробностям не подлежит, но автомобили за 3 099 000 и 3 249 000 рублей, предлагаемые в Ростове и Воронеже, имеют исполнение Comfort. Это включает галогенные фары, кожаную отделку интерьера, датчики давления в шинах, парктроник с камерой, передние подушки безопасности, кондиционер, цифровую приборную панель и мультимедиа с сенсорным дисплеем.

В Самаре Volkswagen Touran доступен под заказ, но цена значительно выше – 6 400 000 рублей. Компания предлагает модель 2025 года, имеющую тканевый салон, современный руль с плоским логотипом Volkswagen и климат-контроль вместо стандартного кондиционера.

Интерьер Volkswagen Touran

По техническим характеристикам привезенные компактвэны аналогичны: все они оборудованы 150-сильным турбомотором TSI объемом 1,4 литра и семиступенчатой коробкой DSG. Однако у модели, предлагаемой под заказ, установлен 2,0-литровый дизельный двигатель, также мощностью 150 л.с. и сочетающийся с роботизированной коробкой передач.

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Источник: Автоновости дня