Просторный салон и надежные агрегаты — отличный семейный минивэн всего за миллион
Большой семье нужен большой автомобиль, который, как правило, стоит больших денег.
Есть ли достойные просторные машины за миллион рублей? Многие подумают, что это будут уже изрядно уставшие экземпляры, с кучей проблем и предстоящих трат.
Однако вторичный рынок России удивителен: здесь можно найти семейный автомобиль за миллион, причем довольно свежий, надежный и безопасный. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько достойных экземпляров с пробегом. И там не только Ларгус. Поговорим про Chevrolet Orlando.
Мнение эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– За 1 млн рублей можно найти семиместный минивэн Chevrolet Orlando 2013-2014 годов выпуска. Под капотом практически наверняка будет атмосферный бензиновый двигатель 1.8 мощностью 141 л.с., в паре с механической или автоматической коробкой.
Коррозии в первую очередь подвергается дверь багажника Chevrolet Orlando. С возрастом мутнеют фары.
В целом двигатель получился надежным, но несколько врожденных недостатков у него есть. Это течь теплообменника и не самый большой ресурс фазовращателей. Так же после покупки стоит сразу поменять свечи и катушки зажигания.
Кожа руля Chevrolet Orlando не отличается стойкостью. Так же быстро стираются символы на кнопках.
Механическая коробка не любит длительного движения на пятой передаче. При этом у нее перегреваются подшипники вторичного вала. Шестиступенчатый автомат 6Т45 сначала был капризным, но у более поздних версий проблем уже меньше. Так что при регулярной замене жидкости (раз в 60 тысяч км) коробка будет работать нормально.
Еще несколько достойных семейных автомобилей с пробегом, которые можно рассмотреть к покупке, описаны в нашем материале.
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