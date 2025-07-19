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Просторный салон и надежные агрегаты — отличный семейный минивэн всего за миллион

Эксперт «За рулем» перечислил плюсы и минусы Chevrolet Orlando с пробегом

Большой семье нужен большой автомобиль, который, как правило, стоит больших денег.

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Есть ли достойные просторные машины за миллион рублей? Многие подумают, что это будут уже изрядно уставшие экземпляры, с кучей проблем и предстоящих трат.

Однако вторичный рынок России удивителен: здесь можно найти семейный автомобиль за миллион, причем довольно свежий, надежный и безопасный. Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подобрал несколько достойных экземпляров с пробегом. И там не только Ларгус. Поговорим про Chevrolet Orlando.

Chevrolet Orlando
Chevrolet Orlando

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Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

За 1 млн рублей можно найти семиместный минивэн Chevrolet Orlando 2013-2014 годов выпуска. Под капотом практически наверняка будет атмосферный бензиновый двигатель 1.8 мощностью 141 л.с., в паре с механической или автоматической коробкой.

Коррозии в первую очередь подвергается дверь багажника Chevrolet Orlando. С возрастом мутнеют фары.

В целом двигатель получился надежным, но несколько врожденных недостатков у него есть. Это течь теплообменника и не самый большой ресурс фазовращателей. Так же после покупки стоит сразу поменять свечи и катушки зажигания.

Кожа руля Chevrolet Orlando не отличается стойкостью. Так же быстро стираются символы на кнопках.

Механическая коробка не любит длительного движения на пятой передаче. При этом у нее перегреваются подшипники вторичного вала. Шестиступенчатый автомат 6Т45 сначала был капризным, но у более поздних версий проблем уже меньше. Так что при регулярной замене жидкости (раз в 60 тысяч км) коробка будет работать нормально.

Интерьер Chevrolet Orlando

Еще несколько достойных семейных автомобилей с пробегом, которые можно рассмотреть к покупке, описаны в нашем материале.

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Лежнин Роман
Фото:Chevrolet
Количество просмотров 1
19.07.2025 
Фото:Chevrolet
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