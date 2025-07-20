Лэнд Крузер-минивэн покажут уже этой осенью: каковы его особенности?

Toyota опубликовала новые изображения минивэна X-Van Gear

Пока поклонники ждут компактный и доступный внедорожник Toyota Land Cruiser, в Японии появились слухи о том, что компания работает над менее ожидаемой, но не менее интересной моделью.

Вместо традиционного внедорожника или пикапа, Toyota может представить минивэн с внедорожным потенциалом. Это касается серийной версии концепта Toyota X-Van Gear, показанного в 2023 году.

Последние новости о концепте пришли в марте 2024 года, когда в сети появились патентные изображения. Хотя Toyota не делала официальных заявлений о производстве этой модели, японское издание Motor Fan, ссылаясь на неназванные источники, сообщает, что дебют может состояться в период с октября 2025 года по весну 2026 года.

Toyota X-Van Gear

Если модель X-Van Gear поступит в продажу, она станет более внедорожной альтернативой минивэнам Noah и Voxy. Размеры концепта аналогичны размерам Noah и Voxy: длина составляет 4695 мм, а колесная база – 2850 мм (также как у Land Cruiser 300).

Согласно слухам, серийная версия будет в основном соответствовать дизайну концепта, включая характерные раздвижные двери без центральных стоек, что облегчит доступ в салон и улучшит организацию пространства, что особенно важно для семейных автомобилей. Минивэн, возможно, сохранит трехрядную компоновку, а футуристическая передняя панель, показанная в концепте, вероятно, будет упрощена до пары экранов в серийной версии.

Toyota X-Van Gear

Ожидается, что модель будет использовать ту же платформу, что и Noah и Voxy, представленные в 2022 году. Эти автомобили построены на удлиненной версии архитектуры TNGA-C и могут оснащаться 2,0-литровым четырехцилиндровым бензиновым двигателем или гибридной силовой установкой на базе 1,8-литрового мотора, оба варианта доступны с полным приводом.

Toyota X-Van Gear

Дебют серийной версии ожидается на Japan Mobility Show в октябре 2025 года или на Tokyo Auto Salon в январе 2026 года. Что касается стоимости, японские источники предполагают, что базовая цена будет немного выше, чем у Noah, составив примерно 3,5 миллиона иен (около 23 500 долларов). Если кроссовер-минивэн действительно выйдет в серию, он займёт ту же нишу, что и Mitsubishi Delica D:5, при этом Mitsubishi уже работает над новым поколением Delica в духе концепции Delica D:X.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Carscoops