Назван самый прибыльный автопроизводитель из Китая

BYD занял первое место среди брендов Китая по размеру квартальной чистой прибыли

Согласно последним данным от портала CarNewsChina, в первом квартале 2025 года компания BYD заняла первое место среди китайских автопроизводителей по размеру квартальной чистой прибыли, которая составила 9,155 миллиардов юаней (1,28 миллиарда долларов США).

Квартальная валовая рентабельность бизнеса BYD достигла 20,7%, что значительно выше аналогичных показателей Tesla за тот же период.

Финансовая отчетность показывает, что расходы BYD на исследования и разработки за один квартал составили 14,223 миллиарда юаней (1,98 миллиарда долларов США), что превысило чистую прибыль компании.

На втором месте находится Geely с чистой прибылью в 5,672 миллиардов юаней (791 миллион долларов США) и валовой рентабельностью 15,78%, что в целом соответствует показателям Tesla. Geely потратила на R&D 3,328 миллиарда юаней (464 миллиона долларов США).

SAIC Group занимает третью позицию с чистой прибылью в 3,023 миллиарда юаней (422 миллиона долларов США) и валовой рентабельностью 8,13%. Общие расходы на исследования и разработки SAIC также превысили чистую прибыль, составив 3,881 миллиарда юаней (541 миллион долларов США).

Бренды Great Wall Motors, Changan, BAIC, Seres, Li Auto, Leapmotor и Xpeng расположились с четвертого по десятое место в списке, продемонстрировав значительный прогресс, но их результаты по чистой прибыли и рентабельности уступают лидерам.

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Источник: Российская газета