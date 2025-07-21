В ОАЭ оценили новую Ладу: российский седан продают дороже, чем иномарки

В Дубае продали первую Lada Aura за 2,6 млн рублей

В Объединенных Арабских Эмиратах прошла первая продажа длинного седана Lada Aura.

Lada Aura

Известно, что автомобиль был приобретен в Дубае за 120 тысяч дирхамов, что эквивалентно около 2,6 млн рублей.

Интересно, что Lada Aura оказалась дороже известных иномарок. К примеру, Toyota Camry стоит в ОАЭ от 110 тыс. дирхамов (примерно 2,4 млн рублей), а Haval H7 – от 100 тыс. дирхамов (около 2,1 млн рублей).

Интерьер Lada Aura

Автомобили марки Lada стали доступны для заказа и тест-драйва в Дубае в конце прошлого года, при этом дистрибьютором выступает компания Pearl Plus Motors.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал «Автопоток»