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В ОАЭ оценили новую Ладу: российский седан продают дороже, чем иномарки

В Дубае продали первую Lada Aura за 2,6 млн рублей

В Объединенных Арабских Эмиратах прошла первая продажа длинного седана Lada Aura.

Lada Aura
Lada Aura

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Известно, что автомобиль был приобретен в Дубае за 120 тысяч дирхамов, что эквивалентно около 2,6 млн рублей.

Интересно, что Lada Aura оказалась дороже известных иномарок. К примеру, Toyota Camry стоит в ОАЭ от 110 тыс. дирхамов (примерно 2,4 млн рублей), а Haval H7 – от 100 тыс. дирхамов (около 2,1 млн рублей).

Интерьер Lada Aura
Интерьер Lada Aura

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Автомобили марки Lada стали доступны для заказа и тест-драйва в Дубае в конце прошлого года, при этом дистрибьютором выступает компания Pearl Plus Motors.

Ранее «За рулем» сообщал, сколько должны служить автомобили Lada.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал «Автопоток»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
21.07.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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